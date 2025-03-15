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Мода и Шоу-бизнес

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Телеведущая Лариса Гузеева высмеяла мужчин за 50, ищущих молодых избранниц

Телеведущая Лариса Гузеева высмеяла мужчин за 50, ищущих молодых избранниц

Телеведущая Лариса Гузеева жестко «прошлась» по мужчинам за 50, ищущим себе молодых избранниц. В эфире шоу «Давай поженимся!» на Первом канале артистка заявила, что они пытаются ухватиться за «последний парус» и призвала девушек не тратить время на подобных ухажеров.

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