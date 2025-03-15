Телеведущая Лариса Гузеева высмеяла мужчин за 50, ищущих молодых избранниц

Телеведущая Лариса Гузеева жестко «прошлась» по мужчинам за 50, ищущим себе молодых избранниц. В эфире шоу «Давай поженимся!» на Первом канале артистка заявила, что они пытаются ухватиться за «последний парус» и призвала девушек не тратить время на подобных ухажеров.
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