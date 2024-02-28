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Закон, порядок, государство

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В Аравийском море на фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прошли учения по противодействию пиратству

В Аравийском море на фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прошли учения по противодействию пиратству

По замыслу учения, было обнаружено подозрительное каботажное судно, которое не отвечало на запросы корабля посредством радиообмена на международных каналах УКВ связи.

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