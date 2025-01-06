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Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»

Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»

«ВСУ атакуют не российские войска, а российское общество» Вот в этом и особенность. Что сейчас нам навязан, можно сказать, второй фронт.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ну, ты-то Власова не казнил. &quot;Мы&quot; - это кто, нацисты? Нет, вы его только в концлагере чуть-чуть подержали. А вот то, что ты форму мрази из РОА объявил мундиром русского офицера, уже ни в какие ворота не лезет. Перестань жрать всякую гадость, а то отравишься, никакие врачи не спасут.
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19 час.
Алексей Тан
)))).
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18 час.
АЖ
Александр Жигилий
При чем тут Запад, когда это собственная Власть запускает механизм повтора событий 1917 года- события ведь повторяются один в один, а об этом заранее предупреждали и политологи, и социологи, и аналитики..... Мы сами создали эту пропасть, где мы находимся
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4 час.

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