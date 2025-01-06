«ВСУ атакуют не российские войска, а российское общество» Вот в этом и особенность. Что сейчас нам навязан, можно сказать, второй фронт.
Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Ну, ты-то Власова не казнил. "Мы" - это кто, нацисты? Нет, вы его только в концлагере чуть-чуть подержали. А вот то, что ты форму мрази из РОА объявил мундиром русского офицера, уже ни в какие ворота не лезет. Перестань жрать всякую гадость, а то отравишься, никакие врачи не спасут.
Ответить
19 час.
Алексей Тан
)))).
Ответить
18 час.
АЖ
Александр Жигилий
При чем тут Запад, когда это собственная Власть запускает механизм повтора событий 1917 года- события ведь повторяются один в один, а об этом заранее предупреждали и политологи, и социологи, и аналитики..... Мы сами создали эту пропасть, где мы находимся
Ответить
4 час.
Свежие комментарии