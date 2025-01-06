Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»

Вадим Кузнецов

Ну, ты-то Власова не казнил. "Мы" - это кто, нацисты? Нет, вы его только в концлагере чуть-чуть подержали. А вот то, что ты форму мрази из РОА объявил мундиром русского офицера, уже ни в какие ворота не лезет. Перестань жрать всякую гадость, а то отравишься, никакие врачи не спасут.