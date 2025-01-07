Глоба рассказал, как провести 7 и 8 января — решите всё до полудня

Астролог сделал прогноз на два последних праздничных дня. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Богдан Глоба поделился своими рекомендациями о том, как правильно организовать последние праздничные дни перед возвращением к рабочим будням.
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