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Скромняги из Зимнего дворца

Скромняги из Зимнего дворца

Интересные все-таки люди были наши государи-императоры. Если взять времена правления Павла Петровича и двух его сыновей: Александра и Николая Павловичей, то они с завидной регулярностью требовали, чтобы во время их путешествий по стране никаких предварительных приготовлений к их встрече не производилось, потому что государь хочет посмотреть не на парадный вид, а на повседневную жизнь своих подданных.

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