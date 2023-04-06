Скромняги из Зимнего дворца

Интересные все-таки люди были наши государи-императоры. Если взять времена правления Павла Петровича и двух его сыновей: Александра и Николая Павловичей, то они с завидной регулярностью требовали, чтобы во время их путешествий по стране никаких предварительных приготовлений к их встрече не производилось, потому что государь хочет посмотреть не на парадный вид, а на повседневную жизнь своих подданных.