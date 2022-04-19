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США, Великобритания и Канада направят Украине артиллерию

Президент США Джо Байден, премьер-министр Борис Джонсон, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерены отправить на Украину артиллерийские орудия.

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