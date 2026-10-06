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Аргументы и Факты

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Сбиты 19 БПЛА, ранен человек: раскрыты последствия атаки ВСУ на Смоленск

Сбиты 19 БПЛА, ранен человек: раскрыты последствия атаки ВСУ на Смоленск

В ночь на 6 октября Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы Минобороны России уничтожили над регионом 19 БПЛА.

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