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Царьград

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Цены на пшеницу на бирже в Чикаго достигли пика с мая 2024 года

Цены на пшеницу на бирже в Чикаго достигли пика с мая 2024 года

Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже взлетела до максимумов, которых трейдеры не видели больше года.

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