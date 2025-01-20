Журналист Зарубин показал прямую линию Путина с Украиной: «Сделайте так, чтобы мы были вместе»

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале видеофрагменты прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины, состоявшейся в 2004 году.
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