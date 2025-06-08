Голодные игры: школьников требуют бесплатно кормить на ЕГЭ и ОГЭ

Депутаты Госдумы направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение (есть в распоряжении «Известий») обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам.
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