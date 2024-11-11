Байдену предложили уйти в отставку и дать Харрис побыть президентом

Политический советник Демократической партии, бывший директор по коммуникациям вице-президента США Камалы Харрис Джамал Симмонс предложил уходящему в отставку Джо Байдену на месяц уступить свое место Харрис.
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