В прокуратуре Астраханской области состоится прием по вопросам ветхого жилья

В прокуратуре Астраханской области (по адресу: г. Астрахань, ул. Наб. Приволжского затона, д. 13/1) начальник отдела по надзору за соблюдением законов, прав и свобод граждан Геннадий Борисов примет граждан по вопросам реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.