Кадры задержания устроившего смертельное ДТП в Благовещенске водителя

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев СК РФ по Амурской области опубликовал кадры задержания 59-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил девять человек, трое из которых погибли.
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