Давайте поэкспериментируем. Закройте глаза и произнесите слово "принцесса". Что первое приходит на ум? Как по мне, так образ из фильмов времён СССР - воздушное существо с премилым личиком и нежным голоском.
Да, и такие принцессы бывают. В Европе
Комментарии
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Nana Абраменко
Баба-Яга краше
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21 мин.
Наталья Павлова
Но какая мускулатура! Не каждому мужику под силу такую накачать...
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19 мин.
НП
Наталья Павлова
"...единственная дочь короля Симеона II и его жены Маргариты..."
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19 мин.
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