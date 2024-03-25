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Точная работа снайперов сорвала ротацию врага на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Точная работа снайперов сорвала ротацию врага на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Снайперские пары десантников точными выстрелами сорвали ротацию врага на артемовском направлении. После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

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