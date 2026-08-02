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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер пошутил о том, как будет делить празднование с Роджерсом: «Если он что-то предпримет, к нему придут приставы»

Полузащитник « Челси » Коул Палмер пошутил о том, как будет делить свое фирменное празднование голов с новичком команды Морганом Роджерсом .

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