Аналитик: цены на нефть остаются на очень комфортных для России уровнях

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович дал RT прогноз цен на нефть марки Brent. Аналитик отметил, что праздники в США повлияли на рынок и цены на нефть марки Brent увеличились незначительно, прибавив всего 0,07% и достигнув $85,23 за баррель.