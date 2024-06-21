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Аналитик: цены на нефть остаются на очень комфортных для России уровнях

Аналитик: цены на нефть остаются на очень комфортных для России уровнях

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович дал RT прогноз цен на нефть марки Brent. Аналитик отметил, что праздники в США повлияли на рынок и цены на нефть марки Brent увеличились незначительно, прибавив всего 0,07% и достигнув $85,23 за баррель.

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