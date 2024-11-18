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Царьград

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На Украине усовершенствовали ракеты Р-360 "Нептун" для поражения целей на дальних расстояниях

На Украине усовершенствовали ракеты Р-360 "Нептун" для поражения целей на дальних расстояниях

Украина производит оружие для поражения целей на дальних расстояниях, заявил глава минобороны страны.

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