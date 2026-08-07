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Матч «Торпедо» «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»

Матч 5-го тура Лиги PARI между «Торпедо» и Сочи», который должен был состояться сегодня, перенесен на 8 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.

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