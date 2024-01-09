Экс-хоккеист Кожевников осудил Гашека за слова о российских спортсменах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал бывшего обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, заявившего, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, если поддерживают СВО.
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