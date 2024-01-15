ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

На Украине погиб один из самых опытных пилотов украинской армии генерал Станислав Павлович. Об этом сообщило воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).