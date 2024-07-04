Подготовка жилых домов к отопительному сезону началась в Звенигороде

Работы по замене труб проводят возле домов № 23 и 25 на улице Полевая в Звенигороде. Подготовка жилых домов в к отопительному сезону в Одинцовском округе сопровождается проверкой всех водомерных узлов и пробными пусками воды.
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