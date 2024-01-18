Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов»

У предстоящего аниме «Мертвые-мертвые демоны» от студии Production +h («Дети на орбите»), основанного на оригинальной манге Инио Асано, появился новый трейлер (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть здесь).
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