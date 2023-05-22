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В России разработана альтернатива OLED-дисплеям

В России разработана альтернатива OLED-дисплеям

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), университета ИТМО и Алфёровского университета создали технологию производства экранов с использованием перовскита (недорогой и простой в производстве кристаллический материал).

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