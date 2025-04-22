Дмитрий Нагиев рассказал о заработанных миллиардах в кино, и о своем сыне

Недавно актер Дмитрий Нагиев официально подтвердил, что у него есть 16-летний сын по имени Марк. В светских кругах давно ходили слухи о том, что у актера, помимо взрослого сына Кирилла, есть еще один ребенок.
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