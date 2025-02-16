Медведев о допинге Синнера: Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с WADA Российский теннисист Даниил Медведев оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил.
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