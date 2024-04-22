Скандал генеральского масштаба. Как один министр едва не столкнул лбами два региона

После жёсткого задержания генерал-майора, министра МЧС по Чеченской республике, который находился за рулем, как сообщил источник, в нетрезвом виде, Рамзан Кадыров назвал всю эту ситуацию "постыдной провокацией" и потребовал принять соответствующие меры против дагестанских полицейских, проводивших задержание.