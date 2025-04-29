Редкую глубоководную «рыбу-каннибала» обнаружили на пляже

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium Эксперты идентифицировали находку как длиннорылого алепизавра (Alepisaurus ferox), которую еще называют «рыбой-каннибалом», поскольку она ест все в подряд, в том числе сородичей.