Миллионы россиян попали в кредитную кабалу

Издание «Известия» сообщило, что за период с января по март текущего года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков достигло 14,4 миллионов.
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