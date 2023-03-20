Слово и дело

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Ясновидящая Кажетта предсказала МакSим скорую беременность и проблемы со здоровьем

Ясновидящая Кажетта предсказала МакSим скорую беременность и проблемы со здоровьем

Несколько дней назад певица МакSим покинула собственный концерт из-за плохого самочувствия, но изменения во внешнем виде артистки натолкнули поклонников на мысли о ее беременности.

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