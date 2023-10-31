До 46 человек выросло число жертв аварии на шахте в Казахстане

Спасатели нашли останки еще одного погибшего рабочего в шахте имени Костенко в Казахстане. Общее число жертв аварии на предприятии увеличилось до 46 человек, рассказал министр по ЧС республики Сырым Шарипханов.
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