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Daily Storm

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Путин на примере косаток и белых медведей объяснил педагогам необходимость СВО

Путин на примере косаток и белых медведей объяснил педагогам необходимость СВО

Президент провел параллель между пищевой цепочкой в Арктике и геополитической ситуациейВ Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

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