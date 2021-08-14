Мировое обозрение

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Исследование: россияне в I полугодии увеличили траты на интернет и сотовую связь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средний чек на услуги интернет-провайдеров в РФ в первой половине 2021 года относительно аналогичного периода прошедшего года вырос на 5% и составил 663 рубля, чек за сотовую связь увеличился на 5% и составил 662 рубля.

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