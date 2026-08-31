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Татар-информ

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Эксперт Пикин рассказал, какую выгоду «Татнефти» может принести утилизация CO2

Эксперт Пикин рассказал, какую выгоду «Татнефти» может принести утилизация CO2

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Татар-информом» отметил, что «Татнефть» ранее заявляла о намерении заниматься утилизацией углекислого газа.

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