Зеркало для Украины. Восточные немцы вновь готовы жить в ГДР

2,3K прочтений Вчера Семьдесят пять лет назад, 7 октября 1949 года, главная советская газета — «Правда» оповестила читателей: в нашей зоне оккупации на востоке Германии товарищ Вильгельм Пик (лидер коммунистов и социал-демократов, слившихся по указанию Москвы в Социалистическую единую партию Германии) провёл сессию Немецкого народного совета.