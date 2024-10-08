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Зеркало для Украины. Восточные немцы вновь готовы жить в ГДР

Зеркало для Украины. Восточные немцы вновь готовы жить в ГДР

2,3K прочтений Вчера Семьдесят пять лет назад, 7 октября 1949 года, главная советская газета — «Правда» оповестила читателей: в нашей зоне оккупации на востоке Германии товарищ Вильгельм Пик (лидер коммунистов и социал-демократов, слившихся по указанию Москвы в Социалистическую единую партию Германии) провёл сессию Немецкого народного совета.

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Комментарии
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Maxim
восток Германии - исторически славянский, отсюда разница менталитетов. Немецкий язык сохранялся в сов. время на терр. бывшей Австро-Венгрии, как разговорный, поэтому Карел Готт пел на немецком, а Гойко Митич снимался в ГДР фильмах ..
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