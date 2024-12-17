Природное чудо: Водоём, который не замерзает даже при экстремально низких температурах

Среди суровых условий антарктических сухих долин Мак-Мердо скрывается настоящее природное чудо. Озеро Дон-Жуан удивляет уникальной соленостью, которая позволяет воде не замерзать даже при экстремально низких температурах.
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