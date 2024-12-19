Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Как и в прошлые "Итоги..." много слов, мало конкретики, по делу, и демонстрация, какой он "добрый царь". Больше всего...Какую заметку от ...
  • Амара Карпова
    Самый ЛУЧШИЙ президент❤️Какую заметку от ...
  • Мария
    Путин гений. Горжусь нашим Президентом.Какую заметку от ...

В Москве выпала алмазная пыль

В Москве выпала алмазная пыль

В Москве и регионе в ночь на четверг, 19 декабря, на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы, которые также называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх