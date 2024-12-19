В Москве выпала алмазная пыль

В Москве и регионе в ночь на четверг, 19 декабря, на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы, которые также называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба».