Импортозамещение в IT-секторе

В условиях ухода с российского рынка ряда зарубежных IT-вендоров и усиления курса на импортозамещение, российские IT-компании активно разрабатывают и внедряют отечественные решения для замены иностранного программного обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии