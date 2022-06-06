Экономист Кованда: ЕС из-за своей нерешительности обеспечил «Газпрому» рекордные дивиденды

Евросоюз долгое время обсуждает эмбарго на поставки российского топлива, но вводит его. Из-за этого «Газпром» и «Роснефть» получили наибольшую прибыль от продажи энергоресурсов, заявил экономист Лукаш Кованда в колонке для чешского издания iDNES.