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Экономист Кованда: ЕС из-за своей нерешительности обеспечил «Газпрому» рекордные дивиденды

Экономист Кованда: ЕС из-за своей нерешительности обеспечил «Газпрому» рекордные дивиденды

Евросоюз долгое время обсуждает эмбарго на поставки российского топлива, но вводит его. Из-за этого «Газпром» и «Роснефть» получили наибольшую прибыль от продажи энергоресурсов, заявил экономист Лукаш Кованда в колонке для чешского издания iDNES.

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