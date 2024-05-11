Чем вредит волосам шампунь с сульфатами

Шампуни, содержащие сульфаты, могут оказывать негативное воздействие на здоровье ваших волос. Сульфаты – это агрессивные моющие вещества, которые создают обильную пену и эффективно очищают волосы от грязи и жира.
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