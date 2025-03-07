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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Atelier Resleriana переходит во второй сезон с новым протагонистом, но западная верс...

Atelier Resleriana переходит во второй сезон с новым протагонистом, но западная верс...

Atelier Resleriana переходит во второй сезон с новым протагонистом, но западная версия скоро закроетсяСтудии Gust и Akatsuki Games объявили о запуске второго сезона кроссплатформенной игры Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator.

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