Atelier Resleriana переходит во второй сезон с новым протагонистом, но западная верс...

Atelier Resleriana переходит во второй сезон с новым протагонистом, но западная версия скоро закроетсяСтудии Gust и Akatsuki Games объявили о запуске второго сезона кроссплатформенной игры Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator.
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