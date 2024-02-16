Патрушев заявил, что удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны

REUTERS/UK MOD Удары США и Великобритании по объектам шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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