НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Скалони после 0:2 от Уругвая: «Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми»

Скалони после 0:2 от Уругвая: «Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми»

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия «альбиселесте». «Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх