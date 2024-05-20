Небензя: Запад снял маски, проголосовав в СБ ООН против резолюции РФ по космосу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
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