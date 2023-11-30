«Антифрод» оборачивается штрафами для операторов связи

В редакцию Business FM обратился представитель одного из небольших операторов связи Москвы. Он рассказал, что на его компанию составили протокол об административном правонарушении за неподключение к «Антифроду».
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