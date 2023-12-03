Врач Колесникова: за метаболизм кофеина отвечает специальный фермент

Умеренное употребление кофе дарит бодрость и помогает поднять настроение. Однако далеко не всем людям можно увлекаться тонизирующим напитком, рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований Ирина Колесникова.
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