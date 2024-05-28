Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Огромное количество дезертиров»: списанный ВСУшник о насильственной мобилизации

«Огромное количество дезертиров»: списанный ВСУшник о насильственной мобилизации

Принудительная мобилизация на Украине приведет к еще большому количеству дезертиров. Об этом в эфире 5 канала заявил списанный из-за ранения из ВСУ солдат ССО Павел Якимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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