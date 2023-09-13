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Двуличие армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, а сегодня нас обвиняют

Двуличие армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, а сегодня нас обвиняют

Последние три года тысячи российских военнослужащих защищали, помогали и поддерживали армянское население Нагорного Карабаха.

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Комментарии
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Дима Жигунов
дело не в рабах, а в госаппарате, они задают направление движения так же как и промывку мозгов через СМИ. Да и где вы видели выкормышей запада которые находясь у власти думают о собственном народе??? Только о себе любимом!!!
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1 час.
Эдик Аракелян
не смотри на происходящее одним глазом. Если начну перечислять предательство твоих вождей-смотрящих к интересам армянского народа, то тебе будет стыдно за представителей твоей власти.
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35 мин.
Владимир Алтайцев
А с  чего  наши руководители  должны  опекать Армению, особенно сейчас, когда  у вас царит шавка США?
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23 мин.

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