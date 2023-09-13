Последние три года тысячи российских военнослужащих защищали, помогали и поддерживали армянское население Нагорного Карабаха.
Двуличие армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, а сегодня нас обвиняют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Жигунов
дело не в рабах, а в госаппарате, они задают направление движения так же как и промывку мозгов через СМИ. Да и где вы видели выкормышей запада которые находясь у власти думают о собственном народе??? Только о себе любимом!!!
Ответить
1 час.
Эдик Аракелян
не смотри на происходящее одним глазом. Если начну перечислять предательство твоих вождей-смотрящих к интересам армянского народа, то тебе будет стыдно за представителей твоей власти.
Ответить
35 мин.
Владимир Алтайцев
А с чего наши руководители должны опекать Армению, особенно сейчас, когда у вас царит шавка США?
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии