Bloomberg: Chevron при Байдене выплатил Венесуэле $300 млн в обход санкций

Администрация бывшего президента США Джо Байдена негласно разрешила энергетической компании Chevron выплачивать руководство Венесуэлы сотни млн долларов, несмотря на то, что в отношении Каракаса действуют санкции со стороны Вашингтона.
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