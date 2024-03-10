Профессор Кузнецов: искусственный интеллект будет вершить судьбы

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни человека. Совсем скоро нейросети будут вершить судьбы, заявил профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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